Aprilia, semina il caos in chiesa e si scaglia contro un agente

Entra in chiesa e semina il caos. E’ accaduto ad Aprilia dove, un 32enne in un evidente stato psicofisico alterato, è stato arrestato da carabinieri e polizia locale. L’uomo, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, è entrato all’interno della chiesa di San Michele Arcangelo in piazza Roma e si è diretto dove vengono custodite le offerte dei fedeli. E’ proprio in quel momento che ha cominciato a dare in escandescenza rompendo alcuni candelabri e alcuni lumi di fronte agli sguardi impietriti di sacerdoti e fedeli.

Le prime richieste di aiuto sono arrivate alla Polizia Locale che dista pochi metri dall’edificio religioso, è stato proprio un agente del comando di viale Europa ad intervenire per primo riuscendo a far uscire il 32enne dalla chiesa. L’uomo però ha continuato con il suo atteggiamento aggressivo, prima insultando l’agente e poi cercando di colpirlo scagliandoglisi contro. Nel frattempo sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Reparto Territoriale che hanno provveduto a bloccare l’uomo. Per lui è scattata la denuncia per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.