Aprilia sempre più nelle grazie della dea bendata: vinti 48mila euro

Un “5” consegna un jackpot di quasi 48mila euro ad Aprilia, dove un fortunato cittadino ha così svoltato la sua giornata e la sua estate. La vincita arriva al Nevadà Caffè in via Gramsci, dove il vincitore ha comprato un biglietto del SuperEnalotto.

Sul fronte vincite, la spesa registrata in tutta la regione nel corso del 2025 ammonta a 4,87 milioni di euro: il dato oggi è molto più basso rispetto all’anno precedente, perché occorre calcolare la vincita – la più alta dell’anno – centrata il 20 marzo a Roma, dove è stato realizzato un “6” da 88,2 milioni di euro.

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 30 giugno, sale a 186,7 milioni di euro.