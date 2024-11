Aprilia, senza casa e famiglia: ragazzo egiziano chiede aiuto ai carabinieri

Un giovane di nazionalità egiziana si è presentato alla stazione dei Carabinieri di Aprilia, affermando di esser passato per diversi Paesi prima di arrivare in Italia e di non avere alcun familiare né un luogo dove abitare.

I Carabinieri, oltre ad avviare gli accertamenti per l’identificazione del minore, si sono subito adoperati, contattando i servizi sociali del comune e il pronto intervento sociale. È stata quindi individuata una struttura che potesse prendersi cura del ragazzo, dove questi è stato poi definitivamente accolto.