Aprilia senz’acqua per mezza giornata: i lavori sulla condotta e l’ordinanza

Acqualatina ha annunciato un’interruzione idrica programmata per il pomeriggio di oggi, che interesserà l’intera città di Aprilia, eccetto le località di Campoleone e Campoverde. La sospensione del servizio è necessaria per consentire urgenti e improrogabili lavori sulla condotta idrica adduttrice proveniente da Carano.

Per mitigare l’impatto dell’interruzione, saranno disponibili autobotti sostitutive in tre punti della città: via Galileo Galilei (parcheggio Manaresi), via Toscanini (parcheggio MD) e corso Giovanni XXIII. I cittadini possono ottenere ulteriori informazioni contattando il numero verde di Acqualatina, 800 62 60 83.

In risposta alla situazione, il sindaco Lanfranco Principi ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura temporanea degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, degli uffici pubblici comunali e dei Centri diurni (Giardino dei Sorrisi e Centro Alzheimer). La chiusura sarà in vigore dalle ore 14 alle ore 22 di oggi, salvo proroghe che saranno comunicate da Acqualatina in caso di imprevisti.