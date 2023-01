Aprilia, sequestrano e picchiano un uomo: arrestati

Ad Aprilia un uomo è stato sequestrato e successivamente picchiato, da tre persone, che costringendolo a salire in auto, lo hanno portato a Nettuno. Qui è stato colpito con una spranga di metallo e tenuto sotto minaccia con una pistola, provocandogli lesioni alla testa e alla cassa toracica, per una prognosi superiore ai 40 giorni. I fatti risalgono al 20 ottobre 2022. Nel corso degli indagini i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia hanno individuato i responsabili, che hanno cercato di nascondere del reato commesso, lasciando l’auto del sequestro in luogo isolato di Ardea. I tre uomini sono ritenuti responsabili dei reati di tentato omicidio e sequestro di persona in concorso, violenza privata e minaccia. I responsabili sono stati tratti in arresto, due in carcere e uno agli arresti domiciliari.