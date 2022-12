I Militari del Nucleo Investigativo di Polizia ambientale agroalimentare e forestale (N.I.P.A.A.F.) del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina, nel Comune di Aprilia in via Riserva Nuova, hanno provveduto al sequestro preventivo di una cava di pozzolana in un terreno agricolo oggetto di recenti lavori di estrazione attraverso una cava a cielo aperto. Dopo aver conferito con il Pubblico Ministero il Dottore Giuseppe Miliano, il sequestro si è reso necessario in quanto l’attività di abbattimento del materiale pozzolanico, avveniva in assenza delle autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti preposti. In contrasto con la destinazione rurale impressa all’area dal vigente strumento urbanistico (art. 54 legge regionale n. 38/1999), nonché con le Norme

Tecniche di Attuazione del comune di Aprilia che classificano l’area in questione in zona agricola, sottozona R2 nella quale è espressamente vietato” l’apertura o la coltivazione di cave a cielo aperto”. Viene denunciato alla Procura l’amministratore unico della società proprietaria dei terreni per violazione alle norme urbanistiche (Testo Unico dell’Edilizia).