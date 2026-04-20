Aprilia, sequestrati dalla polizia quasi 8 kg di hashish: due arresti

Giro di vite della polizia di stato al traffico di stupefacenti nel nord della provincia. In due distinte operazioni, gli agenti della squadra mobile di Latina hanno inferto un duro colpo al mercato locale dello spaccio, sequestrando complessivamente oltre 7,6 chilogrammi di hashish e traendo in arresto due persone.

Le attività investigative, nate da un monitoraggio costante del territorio di Aprilia, sono scattate quasi in contemporanea, portando a risultati significativi in termini di contrasto alla criminalità dedita al narcotraffico

Il primo arresto

Un uomo è stato fermato nella propria abitazione dove i poliziotti, a seguito di una perquisizione, hanno rinvenuto oltre 2,6 kg di hashish. Per lui è scattato l’arresto in flagranza di reato.

Il secondo arresto

In un’operazione speculare, gli agenti hanno individuato un secondo soggetto in possesso di un quantitativo ancora superiore. Oltre 5 kg di hashish sono stati recuperati sia all’interno dell’immobile che in alcuni nascondigli esterni, insieme a tutto il kit necessario per il confezionamento delle dosi (bilancini e materiale per il packaging).

L’intervento tempestivo della polizia ha impedito che l’ingente carico di droga venisse immesso nelle piazze di spaccio della zona, dove avrebbe fruttato migliaia di euro.