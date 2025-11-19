Aprilia, sequestrato e rapinato: arrestato un 46enne

Un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia con le accuse di rapina e sequestro di persona.

L’intervento dei militari è scattato a seguito di una chiamata al 112 NUE che segnalava un’aggressione nel centro urbano della città. La vittima, un 55enne residente a Roma, ha riferito ai carabinieri di essere stato avvicinato da un suo conoscente, che lo avrebbe minacciato con un coltello costringendolo a salire sulla propria autovettura. Una volta all’interno, l’uomo lo avrebbe trattenuto contro la sua volontà, obbligandolo a consegnare il telefono cellulare e i documenti personali.

Il 55enne è riuscito a liberarsi e a chiedere aiuto, permettendo ai militari dell’Arma di intervenire tempestivamente. Sulla base delle informazioni raccolte, i carabinieri hanno rintracciato il sospettato presso la sua abitazione. Qui, durante la perquisizione, sono stati trovati sia la refurtiva sia il coltello utilizzato per commettere il reato.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario e l’arma sottoposta a sequestro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa della convalida da parte del Gip, come disposto dall’Autorità giudiziaria.