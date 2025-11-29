Aprilia, sequestrato l’impianto di trattamento rifiuti di Cossira

Nella mattinata di oggi i Carabinieri Forestali del NIPAAF di Latina, con il supporto del Nucleo Forestale di Cisterna, hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo dell’impianto per il trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi situato in località Cossira, ad Aprilia. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Latina su richiesta della Procura, riguarda l’intero complesso industriale dedicato alla produzione di compost e biogas.

Le indagini avrebbero accertato la presenza di esalazioni maleodoranti oltre i limiti di tollerabilità, ritenute moleste per i residenti delle aree circostanti, imputate – secondo gli inquirenti – all’assenza di adeguati sistemi di abbattimento degli odori. Deferiti l’amministratore delegato e il responsabile della sede operativa.

Contestati inoltre uno scarico non autorizzato di reflui industriali su suolo agricolo adiacente e una gestione irregolare di rifiuti pericolosi, che sarebbero stati convogliati impropriamente nella rete delle acque meteoriche con dispersione nel terreno.

Per evitare la chiusura dell’impianto, il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario che garantirà la continuità dell’attività durante il periodo di sequestro.