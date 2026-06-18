Aprilia, sesso con una 14enne: 45enne rinviato a giudizio

Un cittadino romeno di 45 anni è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Latina con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza che all’epoca dei fatti era minorenne. Il processo prenderà il via il 16 aprile 2027 davanti al terzo collegio penale.

Secondo quanto contestato dalla Procura, tra il 2021 e gli anni successivi l’uomo avrebbe intrattenuto ripetuti rapporti sessuali con la giovane, figlia di una coppia di suoi amici. Gli incontri, secondo l’accusa, sarebbero avvenuti prevalentemente nelle ore notturne ad Aprilia.

Le indagini sono scattate dopo che la ragazza avrebbe confidato la relazione ad alcune persone, che a loro volta avrebbero informato i genitori. Da quel momento sono partiti gli accertamenti che hanno portato all’apertura del procedimento penale.

La giovane, oggi diciannovenne, si è costituita parte civile nel processo. L’imputato, che durante le indagini non è mai stato sottoposto a misure cautelari, dovrà ora rispondere delle accuse davanti ai giudici del Tribunale di Latina.