Aprilia, sgominato il “colpo” di una banda sulla Pontina: tre arresti

Furto nella notte lungo la Pontina, tre persone arrestate dai carabinieri dopo essere state sorprese con il volto travisato all’interno di un’attività commerciale.

È accaduto ad Aprilia, dove i militari della Arma dei Carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata al 112 che indicava la presenza di alcuni soggetti intenti a rubare in un esercizio commerciale lungo la strada regionale Pontina.

All’arrivo della pattuglia, i tre avrebbero tentato di allontanarsi, ma sono stati bloccati dai Carabinieri. Secondo quanto ricostruito, si sarebbero introdotti nell’area dopo aver danneggiato una rete metallica, riuscendo a portare via una gettoniera di un distributore automatico contenente oltre 100 euro.

Durante le perquisizioni i militari hanno trovato anche altre monete e diversi arnesi da scasso, tutto posto sotto sequestro.

In manette sono finiti un 38enne di Aprilia, posto ai domiciliari, e altri due complici senza fissa dimora, un uomo di 44 anni e una donna di 42, entrambi trattenuti nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale in attesa dell’udienza di convalida davanti al Tribunale di Latina.