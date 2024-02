Contatta un 74enne sui social fingendosi suo figlio per rubargli dei soldi.

I carabinieri di Aprilia hanno denunciato per truffa un cittadino rumeno di 26 anni residente a Rivara (TO) per aver raggirato e rubato ad un anziano di Aprilia la somma di quasi 2mila euro tramite accredito sul suo conto corrente tramite bonifico bancario.