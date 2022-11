Aprilia, si ribalta autocisterna piena di GPL: la bonifica dei Vigili del Fuoco

Paura ed apprensione ad Aprilia in via Selciatella dove, nella tarda serata di ieri, un’autocisterna carica di GPL, si è ribaltata a causa di un incidente stradale. Sul posto sono intervenuti immediatamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Latina, che hanno richiesto l’intervento ed il supporto degli specialisti del Nucleo Biologico Chimico Radiologico provenienti da Roma e da Napoli.

Le squadre specializzate hanno iniziato sin da subito le operazioni di bonifica del serbatoio, che conteneva al suo interno circa 47mila litri di GPL. Operazioni che hanno richiesto la tecnica di “spostamento GPL mediante l’ausilio della spinta con acqua” in quanto essa è ovviamente incombustibile ed ha un peso specifico maggiore del GPL e facendo così quest’ultimo tenderà a galleggiare su di essa permettendo il travaso in un’altra autocisterna.

Polizia Locale e protezione Civile di Aprilia, hanno provveduto ad interdire il traffico su via Selciatella a tutela della pubblica incolumità.

Fortunatamente gli esiti dell’incidente sono stati limitati e, a parte l’autista infortunato, non risultano altre persone coinvolte. La zona inoltre è pianeggiante, in aperta campagna e la chiusura della strada non ha causato problemi alla popolazione in quanto non ci sono residenti nella zona a rischio.

Le operazioni di travaso del GPL sono ancora in corso e la strada sarà interdetta fino al termine di quest’ultime.