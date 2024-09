E’ accaduto ieri pomeriggio a pochi metri dal centro commerciale Aprilia Due. I carabinieri del Reparto Territoriale erano impegnati in un normale controllo stradale quando hanno fermato un camion per delle semplici verifiche.

E’ stato proprio in quel momento che il conducente, dipendente di una ditta che opera in quella a zona, ha allertato il proprietario che in pochi minuti si è recato sul posto per verificare che tutto procedesse nel verso giusto. L’uomo è arrivato a bordo della sua auto parcheggiando il mezzo in un punto dell’arteria leggermente in discesa.

Qualche istante dopo è accaduto l’impensabile. Il freno a mano dell’auto si è incredibilmente sganciato ed il veicolo ha cominciato a muoversi con velocità moderata verso i carabinieri travolgendoli.

Sono tre i militari per i quali poco dopo si è reso necessario l’intervento del soccorso sanitario del 118, che li ha trasferiti in ospedale per maggiori accertamenti. Le loro condizioni non sono gravi.