Sono terminate nel tardo pomeriggio le ricerche del corpo del bambino che, secondo la denuncia di un uomo, sarebbe stato gettato da una macchina in una delle quattro vasche di decantazione di un caseificio alle porte di Aprilia. Le cisterne sono state svuotate e poi setacciate in ogni centimetro. Alla fine la segnalazione si è rivelato un falso allarme. Anche perché non c’è stata al momento alcuna denuncia di persone disperse.