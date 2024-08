Aprilia, sorpresi a rubare in un’officina: un arresto

I carabinieri di Aprilia sono intervenuti la scorsa notte per una segnalazione di furto in corso presso un’officina meccanica. Giunti sul posto insieme al personale dell’istituto di vigilanza “Securitas Metronotte”, i militari hanno sorpreso nella flagranza del reato due soggetti che hanno tentato subito la fuga: uno dei due veniva bloccato dai carabinieri che lo hanno identificato in un cittadino classe 68 residente ad Aprilia. Il 56enne è stato arrestato e portato presso gli uffici del Reparto territoriale di Aprilia per le formalità di rito per poi essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.