Aprilia, sorpresi a rubare monete all’autolavaggio: bloccato uno dei ladri

La chiamata al 112 per un furto in atto, poi in pochi minuti l’intervento di una pattuglia del Radiomobile di Aprilia con l’ausilio di una macchina del Comando Stazione di Campoverde. E’ ciò che è accaduto ad Aprilia dove, in un autolavaggio della zona, i carabinieri hanno dovuto avere a che fare con quattro persone a bordo di un veicolo intente ad asportare monete da un distributore self service.

I quattro, una volta bloccati, sono scesi dal veicolo e uno di essi è stato immediatamente bloccato mentre gli altri sono riusciti a scappare a piedi. Dagli accertamenti successivi è emerso che il veicolo condotto dai malviventi era stato rubato qualche giorno prima a Velletri. L’unico ragazzo bloccato, un 25enne albanese, è stato tratto in arresto per furto aggravato, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione in concorso. Nell’auto i carabinieri hanno poi rinvenuti attrezzi utili allo scasso e sicuramente utilizzati per altri furti.

Nel frattempo proseguono le indagini per risalire agli altri tre fuggitivi.