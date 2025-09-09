Aprilia, sorpreso con la droga: in casa aveva anche una scacciacani senza tappo rosso

Gli uomini del Commissariato di Aprilia hanno denunciato in stato di libertà un uomo, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trovato in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso. L’operazione è scaturita da un’attività investigativa mirata al contrasto dello spaccio nel territorio apriliano. Gli agenti del Commissariato, intervenuti in un esercizio commerciale della zona, hanno notato il sospettato che, alla vista della Polizia, ha tentato di disfarsi di sei involucri in cellophane gettandoli dietro un frigorifero. Il materiale è stato recuperato e sottoposto a narcotest, risultando positivo alla cocaina e derivati, per un peso complessivo di 2,9 grammi.

La perquisizione è proseguita sul veicolo e nell’abitazione dell’indagato. Nella macchina, occultati nel bracciolo anteriore, sono stati rinvenuti altri 19 involucri di cocaina, pari a circa 12 grammi. In casa, invece, i poliziotti hanno scoperto una pistola scacciacani, replica di una Beretta 98 ma priva del tappo rosso, anch’essa sottoposta a sequestro insieme allo stupefacente. Al termine delle attività, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.