Aprilia, sorveglianza speciale per un 74enne del posto

Notificato un decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ad un uomo di 74 anni di Aprilia.

Il provvedimento è stato attuato a causa della pericolosità sociale dell’individuo, ritenuto una persona che vive abitualmente dei proventi di attività delittuose e dedita alla commissione di reati che minacciano la sicurezza e la tranquillità pubblica.

L’indagine, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo sotto la direzione della Procura di Latina, ha evidenziato come l’uomo, sin dalla giovane età, sia stato coinvolto quasi continuativamente in attività criminose, tra cui reati di estorsione, violenze contro la persona, e violazioni in materia di armi e stupefacenti.

Il decreto impone all’uomo una serie di restrizioni per i prossimi tre anni:

– Divieto di allontanarsi dal comune di residenza o abituale dimora.

– Obbligo di non uscire dalla propria abitazione dalle 21:00 alle 06:30.

– Necessità di cercare immediatamente un lavoro.

– Divieto di associarsi con persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione.