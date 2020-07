Aprilia sospende la raccolta del secco. Il sindaco Terra scrive a Zingaretti

Aprilia sospende la raccolta del secco indifferenziato. Il motivo è la proroga della chiusura temporanea dell’impianto di Rida Ambiente, dove oltre al comune ospitante conferiscono molti altri territori della provincia, che in questi giorni si trovano in grave difficoltà. Il Comune ha fatto sapere che oggi non saranno ritirati i mastelli grigi nelle zone 3 e 4 e che, in giornata, saranno date indicazioni per le altre zone.

Nel frattempo il sindaco Antonio Terra ha scritto una lettera al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, rappresentando la situazione e chiedendo che venga data al più presto indicazione al Comune in merito ad un impianto alternativo presso il quale conferire al fine di riprendere il servizio.