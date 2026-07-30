Aprilia, sospesa la licenza di un circolo privato

Un circolo privato di Aprilia è finito sotto la lente delle autorità, che ne hanno disposto la sospensione della licenza. Il provvedimento è arrivato al termine di una serie di controlli, durante i quali è stata riscontrata la presenza all’interno del locale di numerose persone gravate da precedenti di polizia, oltre all’accesso di soggetti non iscritti al circolo. Sono state inoltre contestate alcune violazioni amministrative, tra cui la mancanza dell’autorizzazione per l’impatto acustico e l’assenza del preposto durante l’attività.

A incidere sulla decisione sono state anche le ripetute segnalazioni di residenti e cittadini, che hanno riferito di continui assembramenti nelle vicinanze del locale, con persone dedite al consumo di bevande alcoliche e comportamenti ritenuti tali da compromettere la tranquillità del quartiere e alimentare un diffuso allarme sociale.

Nel quadro degli episodi registrati negli ultimi mesi figura inoltre una violenta aggressione avvenuta all’uscita del locale e la denuncia del titolare all’Autorità Giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere.