Aprilia sotto assedio, il Prefetto convoca un vertice per la sicurezza

È ormai allarme sicurezza ad Aprilia, dove da mesi si susseguono episodi di violenza, intimidazioni e atti criminali che stanno profondamente preoccupando le istituzioni e la cittadinanza. L’ultimo in ordine di tempo è stato l’esplosione di un ordigno nella notte tra domenica e lunedì in via Ugo La Malfa. Un episodio grave, che ha riportato l’attenzione su un territorio già segnato da un’escalation preoccupante.

Questa mattina un nuovo segnale inquietante: un incendio è divampato all’interno del garage della sede distaccata del Comune di Aprilia, dove si trovano diversi uffici comunali. Le fiamme hanno distrutto tre auto di servizio, ed è in corso un’indagine per accertarne l’origine.

Nel pomeriggio, in Prefettura a Latina, si è riunito con urgenza il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Vittoria Ciaramella, con la partecipazione della Procuratrice della Repubblica f.f. Luigia Spinelli e della Commissaria straordinaria del Comune di Aprilia, Vincenza Filippi.

Durante l’incontro è stato fatto il punto sulla situazione e sulle indagini in corso. Gli accertamenti tecnici stabiliranno se si è trattato di un atto doloso, ma intanto le forze dell’ordine – coordinate dalla Procura – stanno analizzando il caso nel contesto più ampio degli episodi criminali che da tempo interessano la città.

Il Prefetto ha disposto l’intensificazione dei controlli sul territorio, grazie anche al recente rafforzamento del Commissariato di Polizia, del Reparto Territoriale dei Carabinieri, della Tenenza della Guardia di Finanza e del Distaccamento di Polizia Stradale.

Il segnale è chiaro: lo Stato c’è e intende rispondere con determinazione a chi minaccia la sicurezza pubblica e il funzionamento delle istituzioni.