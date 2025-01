Aprilia, spara con la pistola a Capodanno e pubblica sui social: denunciato

Un cittadino albanese di Aprilia è stato denunciato dalla Polizia dopo che, la notte di Capodanno, si è reso responsabile dell’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco dal terrazzo di un condominio. Un’azione ripresa e pubblicata sui social e arrivata fino agli agenti del Commissariato di Cisterna, che con l’ausilio della Squadra Mobile di Latina, sono riusciti a rintracciarlo.

Attraverso la consultazione delle fonti aperte, la visione del filmato e il confronto dei luoghi apparsi in video con le immagini del portale Google Earth, la Polizia ha fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo. All’interno dell’appartamento sono state trovate armi e nella spazzatura i poliziotti hanno inoltre trovato bossoli di alcuni colpi esplosi, a conferma di quanto emerso dalla visione dei video pubblicati dallo stesso presunto responsabile.

Alcune delle armi rinvenute, sebbene regolarmente denunciate, sono state trovate all’interno di un armadio senza alcun tipo di chiusura che ne potesse impedire la facile disponibilità e quindi custodite senza le previste cautele.

L’uomo è stato quindi denunciato per aver utilizzato le armi sul terrazzo del condominio, per omessa denuncia e per omessa custodia, tutto il materiale trovato è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.