Aprilia, spari contro due carabinieri: arrestato un croato di 22 anni

E’ un croato di 22 anni l’ uomo che ha sparato contro l’auto, al cui interno c’erano due carabinieri fuori dal servizio, in via Lazio ad Aprilia, la sera dell’ 8 marzo.

Ha agito in concorso con altre due persone, attualmente ricercate. Già in carcere a Velletri per detenzione di armi, è destinatario di un’altra misura cautelare eseguita dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Latina, su richiesta della locale

Procura della Repubblica. È accusato di tentato omicidio, detenzione di arma da fuoco e danneggiamento aggravato. Un provvedimento importante in un escalation di episodi criminali, che si susseguono in questi in un Comune sciolto per mafia.