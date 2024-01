Aprilia, spari contro una vettura: i carabinieri indagano

Colpi d’arma da fuoco contro una vettura in sosta. Questo l’esito dell’intervento avvenuto ieri ad Aprilia da parte dei carabinieri dopo la chiamata al numero per le emergenze da parte di alcuni cittadini. Giunti sul posto i miliari appuravano che un’autovettura di grossa cilindrata, era stata attinta da n. 3 colpi da arma da fuoco al parabrezza del vetro anteriore, uno dei quali dopo aver perforato il vetro, bucava il poggiatesta anteriore lato guida ed anche il cofano anteriore risultava segnato da un colpo di pistola. Nel contesto operativo, i militari rinvenivano all’altezza del pneumatico anteriore destro, un’ogiva deformata dopo l’urto. L’autovettura menzionata è stata posta sotto sequestro. Indagini in corso da parte della Sezione Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia.