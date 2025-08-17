Aprilia, spari nella notte: bossoli ritrovati tra via Bacchiglione e via del Genio Civile

Ancora mistero sugli spari esplosi nella notte tra via Bacchiglione e via del Genio Civile, ad Aprilia. Sul numero dei bossoli rinvenuti a terra – tre secondo alcune fonti, addirittura cinque secondo altre – non ci sono conferme ufficiali. A segnalare la vicenda sono state diverse chiamate al 112, con i residenti che hanno riferito di “esplosioni ben diverse dai fuochi d’artificio” riconducibili, dunque, a colpi d’arma da fuoco, probabilmente una pistola.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia: non risultano feriti né danni a veicoli o immobili, ma i bossoli trovati a terra, a distanza di alcuni metri l’uno dall’altro, sono stati repertati e inviati alla scientifica per gli accertamenti balistici.

L’ipotesi al vaglio – come riportato anche da Latina Oggi – è che gli spari siano stati esplosi da un’auto in corsa, più come una “bravata” che come un vero avvertimento.