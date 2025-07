Aprilia, spari “per errore” ai carabinieri: le indagini e l’arresto

Questa mattina, i carabinieri di Aprilia hanno arrestato un 22enne a Velletri ritenuto responsabile, assieme ad altri individui, del tentato omicidio a due carabinieri, detenzione di arma da fuoco e danneggiamento aggravato.

I militari dell’arma hanno constatato come, dagli esami effettuati sulle armi rinvenute, il 22enne fosse uno degli attentatori che, il 4 marzo, aveva assaltato i due colleghi. Vi sono elementi in corso di approfondimento che portano a ritenere che l’obiettivo dell’agguato non fossero i due carabinieri.

A seguito di una perquisizione domiciliare nei confronti del soggetto, quest’ultimo è stato trovato in possesso di un revolver calibro 357 magnum, una pistola semiautomatica calibro 9×21, un’autovettura a noleggio all’interno della quale è stata rinvenuta una pistola semiautomatica calibro 9 corto.

Erano stati cinque i colpi che il giovane aveva sparato contro l’auto ferendo, con uno dei cinque bossoli, la gamba sinistra del carabiniere seduto sul lato passeggero e la gamba destra del guidatore.