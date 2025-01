Aprilia, spray al peperoncino contro le cassiere per la fuga

Le telecamere di videosorveglianza di un supermercato di Aprilia hanno consentito di risalire ad uno dei responsabili dell’episodio avvenuto lo scorso 27 novembre. Due individui, tra cui una donna di 36 anni di nazionalità bulgara, hanno rubato merce dal negozio e, per garantirsi la fuga, hanno spruzzato uno spray urticante al peperoncino all’interno dell’attività. La sostanza irritante ha causato l’intossicazione di due cassiere, che sono state poi trasportate all’ospedale di Aprilia per ricevere cure mediche.

Attraverso l’analisi delle immagini, i carabinieri della Stazione di Aprilia sono riusciti a identificare e denunciare la donna per il reato di rapina impropria aggravata. Il complice, ancora non identificato, è al momento ricercato. Questo episodio evidenzia l’uso di spray urticanti in azioni criminali, un comportamento che ha aggravato ulteriormente la responsabilità per il reato commesso.