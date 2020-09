Noto professionista di Aprilia tormentato da una donna conosciuta per motivi di lavoro. Non aveva più pace la vittima della stalker, una signora di 67 anni, che si era invaghita dell’uomo e aveva iniziato un corteggiamento. Al rifiuto del professionista non si era però arresa continuando a tempestarlo di messaggi e arrivando a pedinarlo e a mettere in atto una serie di appostamenti nei luoghi da lui frequentati.

Un vero incubo per l’uomo, tutte queste pressioni – ha raccontato agli investigatori – hanno condizionato pesantemente la sua vita, lo hanno provato della serenità e lo hanno costretto alla fine a cambiare le proprie abitudini di vita, anche per evitare di incontrarla.

La 67enne è stata così chiamata dal questore di Latina e ammonita a cessare i propri comportamenti persecutori.