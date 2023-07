Aprilia, sulla Pontina finto carabiniere chiede soldi per le multe

Ha dell’assurdo ciò che è accaduto sula Pontina all’altezza di Aprilia, un uomo, travestito da carabiniere ha tentato la truffa nei confronti di un’automobilista.

Il malvivente, mentre viaggiava a bordo della sua auto, ha fermato il conducente di un’altra macchina e, nei panni di una finto carabiniere, gli ha contestato di aver violato il Codice della Strada perché sorpreso ad usare il telefono alla guida.

Per tanto l’uomo avrebbe preteso dal conducente dell’auto il pagamento immediato della multa in contanti per il valore di circa 120 euro ma l’automobilista, insospettito ha segnalato il fatto al 112. Facendo così il truffatore si è visto costretto a far perdere le proprie tracce.