Si è svolto ieri sera l’incontro con il Comando dei Carabinieri di Aprilia rappresentato dal Capitano Guidobaldi, comandante del NORM, presso la sede del Comitato di Quartiere Fossignano ad Aprilia.

Numerosi i partecipanti e molto apprezzati i consigli del Capitano al fine di allontanare potenziali ladri in cerca di abitazioni da saccheggiare. Il primo fra tutti questi consigli è l’invito alla collaborazione tra vicini e l’appello a segnalare e a denunciare ai Carabinieri o agli altri enti preposti in base alle necessità. Non per ultimo, il Presidente Valentino Di Leno ha rinnovato la massima disponibilità del Comitato a riceve informative dai cittadini sui fatti che verranno segnalati per aiutare a monitorare il vasto territorio di Fossignano.

“Siamo certi che facendo rete tra cittadini, con il sostegno delle forze dell’ordine e delle istituzioni, possiamo migliorare il nostro Quartiere anche in termini di sicurezza”.

Il Direttivo del Comitato ringrazia i cittadini presenti all’incontro e il Comando dei Carabinieri di Aprilia con a capo il Ten. Colonnello Paolo Guida, per la sensibilità e la vicinanza dimostrata alla nostra Periferia, e i loro uomini e donne dell’arma che ogni giorno pattugliano il nostro territorio garantendo la sicurezza a tutti noi.