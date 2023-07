Aprilia, tariffe invariate per il trasporto scolastico 2023/2024

Ad Aprilia le tariffe per le iscrizioni del trasporto scolastico per l’anno 2023/2024, saranno invariate per venire incontro in particolar modo alle famiglie più numerose. Con la delibera n°87 del 14 Luglio 2023, la giunta ha approvato le nuove tariffe per il trasporto scolastico. La scelta è stata quella di lasciare invariate le rette annuali e le rate mensili rispetto all’anno precedente.

L’assessore ai lavori pubblici con delega ai trasporti Marco Moroni:

“In questa congiuntura economica particolarmente delicata e con aumenti elevati anche per l’acquisto dei beni di prima necessità abbiamo scelto di lasciare le tariffe invariate per venire incontro ai cittadini, con particolare attenzione alle famiglie numerose e a basso reddito”.

Per poter organizzare il servizio di trasporto scolastico le persone interessate ad usufruire del servizio a partire dal mese di settembre 2023 dovranno procedere all’iscrizione sul portale comunale e ritirare il tesserino presso la Nuova Tesei Bus entro il giorno 08.09.2023. Coloro che procederanno all’iscrizione successivamente a tale data, potranno usufruire del servizio a partire dal mese di ottobre 2023.

Per presentare domanda, basta compilare il form disponibile sul sito del Comune di Aprilia. Dopo l’avvenuto invio della domanda, entro 3 giorni lavorativi, arriverà sulla casella di posta elettronica dell’utente la conferma dell’avvenuta iscrizione al servizio.

Successivamente, una volta ricevuta la conferma, l’utente si recherà presso la Nuova Tesei Bus Srl in via Nettunense Km 20,00 con fototessera dell’alunno/a e le copie dei documenti di identità dei genitori e degli eventuali delegati, al fine di ritirare il tesserino e provvedere al pagamento della quota di abbonamento.

Per chi è impossibilitato a presentare domanda online, è disponibile un servizio di assistenza presso il Patronato “EPAS F.N.A. Zonale Aprilia” sito in via Grecia 14/16, che è possibile contattare al numero di telefono 06 89832114. Per informazioni sulle tariffe e per compilare il form è sufficiente cliccare il link:

https://www.comune.aprilia.lt.it/home/essere/studiare/trasporto-scolastico