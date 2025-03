Aprilia, teatro: tutto pronto per il ritorno in scena di “diecigiugnoventiquattro”

Tutto pronto per il ritorno in scena dello spettacolo “diecigiugnoventiquattro” di Giancarlo Loffarelli. Sabato 8 marzo, alle ore 17.30 e alle ore 21, all’interno di Aprilia teatro Festival presso il Teatro Ex-Claudia di Aprilia, si riaccenderanno i riflettori sull’incredibile spettacolo teatrale firmato dalla compagnia teatrale “Le colonne”.

Dopo il debutto del 14 gennaio 2023, la rappresentazione è stata selezionata in diversi Festival teatrali nazionali raccogliendo un grande successo di pubblico e di critica, nonché diversi premi prestigiosi. Lo spettacolo ha inoltre ricevuto il patrocinio del “Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti”.

Ambientato a Roma nel 1924, il dramma mette in scena gli ultimi giorni della vita di Giacomo Matteotti. La vicenda procede avanti e indietro nel tempo ricostruendo il percorso politico di Matteotti e le motivazioni del rapimento e della sua uccisione. Tutto è raccontato dal punto di vista della domestica, Anna, una donna del popolo che rappresenta un vero e proprio “personaggio-coro”. Con lei, unico personaggio creato dall’autore, quattro personaggi storici: Giacomo Matteotti, la moglie Velia Ruffo, Filippo Turati e Giuseppe Modigliani.

Per accedere all’evento sarà necessaria la Tessera Teatro Finestra 2025 dal costo di 2 euro. Per prenotarsi o per ottenere altre informazioni utili si può contattare il numero 339 446 1133.