Aprilia, tensione crescente: scatta l’operazione Interforze

Il clima di crescente tensione ad Aprilia è tangibile ed ha portato nelle scorse ore ad un vasto servizio di controlli interforze in città, teso contrastare la criminalità dilagante. Solo 48 ore fa sono stati sparati altri due colpi di pistola nella zona di via Inghilterra, obiettivo un’auto parcheggiata non lontano dal portone che, una settimana prima, era stato crivellato con 13 proiettili. Senza dimenticare il ritrovamento di un ordigno rudimentale abbandonato per strada.

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, guidato dal Prefetto dr.ssa Vittoria Ciaramella, ha pianificato servizi straordinari di controllo del territorio. Questi interventi sono stati coordinati dal Questore Fausto Vinci e hanno visto la partecipazione dei Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Col. Christian Angelillo, e della Guardia di Finanza, Col. Giovanni Marchetti.

L’obiettivo principale è stato quello di rispondere alla crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini, attraverso un’azione coordinata di tutte le forze di polizia. Le pattuglie e i reparti specializzati della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Aprilia hanno effettuato controlli intensivi nei quartieri centrali e nelle aree più degradate della città.

Durante le operazioni, sono stati identificati 233 soggetti, di cui 38 con pregiudizi di polizia, e controllati 128 veicoli. Un soggetto, classe 2006, residente ad Anzio, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti, tra cui 65 grammi di cocaina e 0,4 grammi di hashish. Le forze di polizia hanno anche cercato cittadini stranieri irregolari, senza trovare risultati positivi.

I controlli ad alto impatto proseguiranno nelle prossime settimane per garantire maggiore sicurezza e un effetto duraturo di deterrenza contro le condotte criminali.