Aprilia, tenta di rubare uno scaldabagno e cibo per gatti: arrestato 41enne

Un uomo di 41 anni, residente ad Ardea e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Aprilia mentre tentava di rubare uno scaldabagno e del cibo per gatti da una proprietà privata.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione al 112, che ha riferito della presenza sospetta di due individui all’interno dell’abitazione. I militari, giunti sul posto, hanno sorpreso il 41enne con la refurtiva, mentre il complice è riuscito a fuggire.

Bloccato e arrestato per furto aggravato, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo prevista per oggi.