Aprilia, tenta il furto in supermercato: denunciato 32enne

I Carabinieri della Stazione di Aprilia hanno denunciato un uomo di 32 anni, residente a Roma e già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto aggravato.

L’episodio è avvenuto ieri all’interno di un supermercato cittadino. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva cercato di allontanarsi dal negozio portando con sé merce di vario genere per un valore complessivo di circa 296 euro. Il personale addetto alla sicurezza lo ha immediatamente fermato e trattenuto in attesa dell’arrivo dei Carabinieri, allertati tramite il numero di emergenza 112.

La merce è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. L’indagato è stato quindi deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.