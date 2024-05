Aprilia, tentano il colpo in una pizzeria: messi in fuga da un cameriere

Due banditi fanno irruzione armati di pistola in una pizzeria in via Selciatella, un dipendente reagisce e uno dei due rapinatori lo colpisce in faccia con il calcio dell’arma da fuoco. Come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, i fatti sono accaduti mercoledì sera quando i due banditi si sono presentati con il volto coperto minacciando chi era in cassa per farsi consegnare l’incasso.

E’ proprio lì che hanno trovato il coraggio di uno dei dipendenti, un cameriere, che si è scagliato senza pensarci due volte contro i rapinatori dando vita così ad un breve colluttazione. Nella folla generale creata e per paura che qualcuno avesse già allertato le forze dell’ordine i banditi sono dovuti a bordo di uno scooter a mani vuote. E’ la quinta rapina in poco meno di una settimana ad Aprilia, sul caso e su possibili collegamenti con i vari episodi indagano i carabinieri.