Aprilia, tentano il furto di alcolici pregiati: denunciati

Un intervento tempestivo del personale di sicurezza di un supermercato di Aprilia ha portato, ieri mattina, al fermo di due uomini — cittadini rumeni di 29 e 71 anni — accusati di aver tentato di trafugare bottiglie di alcolici costosi per un valore di oltre 545 euro.
La Polizia di Stato, giunta sul posto dopo la segnalazione del punto vendita, ha ricostruito quanto accaduto grazie alle immagini interne: il più giovane prelevava la merce dagli scaffali mentre il complice, con un cambio di carrello studiato, provava a oltrepassare le casse automatiche senza pagare. Il tentativo, però, si è concluso immediatamente con il loro blocco da parte degli addetti alla vigilanza.
La refurtiva, risultata integra, è stata riconsegnata al supermercato. Dopo gli accertamenti in Commissariato, entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso.
La Polizia ribadisce il proprio impegno nella prevenzione dei reati contro il patrimonio.