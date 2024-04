Aprilia, tentato omicidio di una donna: due arresti

Due arresti per tentato omicidio ad Aprilia. I carabinieri del Reparto Territoriale hanno eseguito due misure cautelari in carcere ai danni di due persone accusate di tentato omicidio e di detenzione e porto di arma comune da sparo. L’episodio, avvenuto in via del Genio Civile, risale al 12 agosto del 2023 quando una donna, mentre era in auto in compagnia di altre due persone, venne raggiunta e ferita da alcuni colpi d’arma da fuoco.

Le indagini condotte dai militari e coordinate dalla Procura di Latina tra i mesi di agosto e dicembre scorso, hanno permesso di ricostruire che l’obiettivo dei due arrestati, Francesco Falco e Marco Tuccio, entrambi già noti alle forze dell’ordine, non era la donna ma un uomo che viaggiava assieme a lei in auto. Alla base dell’agguato probabilmente un debito di soldi.