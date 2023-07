Aprilia, terzo appuntamento con “Legalità, un modello vincente”

Fa tappa ad Aprilia il tour della CISL nelle piazze pontine per la seconda edizione di “Legalità, Un Modello vincente”.

L’iniziativa è organizzata dalla Cisl di Latina e da Lazio TV per sensibilizzare le comunità pontine a non abbassare la guardia su argomenti, che purtroppo sono sempre al centro delle cronache.

Dopo gli appuntamenti di Latina e Gaeta, il tour prosegue questa sera alle 21 in Piazza delle Erbe, ad Aprilia, dove parteciperanno al dibattito il segretario generale Cisl Lazio Enrico Coppotelli, il giornalista de LaPresse e Leggo Emilio Orlando, il Direttore di Latina Oggi Tonj Ortoleva, l’avvocato Giuseppe Zaccone e Mario Balzano del Presidio Libera.

“Dopo le serate a Latina e Gaeta, continuiamo a parlare con lavoratori e cittadini delle problematiche che attanagliano il territorio provinciale”, queste le parole del segretario generale della Cisl di Latina Roberto Cecere: “Come già ribadito in precedenza, il principio della legalità, valore universalmente condiviso, è spesso oggetto di violazioni che generano disagio sociale e inquietudine, soprattutto nei giovani. Ecco perché vogliamo sensibilizzare la nostra comunità e confrontarci, attraverso questa serie di incontri ricchi di ospiti, discutendo sulle forme in cui i vari organismi sociali possano promuovere la cultura della Legalità. Un modo per formare cittadini consapevoli, ma soprattutto per aiutare i ragazzi a scegliere un percorso di vita ispirato ai valori della solidarietà e della giustizia, prendendo ad esempio proprio chi ha sacrificato il bene più prezioso, ovvero la propria vita”.

“Ringrazio ancora una volta la Cisl e il suo Segretario Generale per la sensibilità e la volontà di affrontare questi temi non solo nel capoluogo pontino, ma anche a Gaeta e, a breve, ad Aprilia” ha aggiunto il Direttore di Lazio TV Egidio Fia: “Solo continuando a parlare ai cittadini, ai giovani e alle famiglie riusciremo a non far calare l’attenzione su questi temi. Meno si parla di legalità e più cresce la cultura dell’illegalità”.