Aprilia tra bombe e droga: intensificati i controlli in città

Aprilia monitorata dalle forze dell’ordine. Controlli intensificati dei carabinieri con posti di blocco e controlli nei quartieri critici, come Toscanini e Campoverde. In totale, sono stati controllati 76 veicoli e identificate 128 persone, con 4 sanzioni al Codice della Strada.

Il livello di attenzione si è ulteriormente alzato dopo il ritrovamento di un bomba in via Aldo Moro. Le indagini proseguono nel massimo riserbo, con l’analisi delle telecamere di sorveglianza e della polvere dell’ordigno. Una situazione ulteriormente complicata dall’agguato a colpi di pistola contro l’auto con due carabinieri in via Lazio. Forte il sospetto di una guerra tra bande per il controllo del traffico di droga, confermato dal sequestro di un quintale di cocaina da parte della polizia.

Dopo gli arresti dell’ex sindaco Lanfranco Principi e di personaggi riconducibili al latitante Patrizio Forniti, c’è preoccupazione per chi possa cercare di prendere il comando degli affari illeciti. Il sospetto è che Patrizio Forniti, fuggito all’arresto, continui ad esercitare forti influenze sul territorio. La comunità vive in un contesto sempre più teso.