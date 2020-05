Aprilia, tra i 43 casi positivi anche una bambina. Terra: “Attenzione anche in famiglia”

Tra i 43 casi positivi al coronavirus di Aprilia c’è anche una bambina. A dirlo è il sindaco Antonio Terra durante un video messaggio ai cittadini in cui fa il punto della situazione in città.

“Abbiamo ancora 43 positivi – ha spiegato oggi, 8 maggio 2020, il primo cittadino – e negli ultimi giorni qualche persona in più in isolamento. Questo ci deve far capire che dobbiamo assolutamente continuare a stare molto attenti. Nei prossimi giorni avremo altri passaggi importanti: il 18 maggio apriranno molte altre attività, il 1 giugno i bar e i ristoranti, ma l’assetto resta quello di ieri e di oggi, passeremo un’estate distanti e dovremo attenersi ancora alle indicazioni. E’ obbligatoria la mascherina nei locali chiusi e all’esterno quando si formano piccoli assembramenti.

Delle 43 persone, 18 sono riconducibile alle 2 strutture: il San Michele Hospital e un’altra casa famiglia, altamente controllate. La Asl sta effettuando rilievi a tappeto in tutte queste strutture per prevenire nuovi focolai. Importante – ha quindi aggiunto – fare attenzione anche in famiglia, anche perché uno dei 43 positivi è una bambina“.