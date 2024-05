Aprilia, traffico di droga: due arresti

Sono accusati di traffico di sostanze stupefacenti i due uomini di Aprilia destinatari di un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Velletri. Uno è stato rintracciato e bloccato dai finanzieri della Tenenza di Aprilia mentre l’altro risulta irreperibile sul territorio.

Le attività investigative, originate da un sequestro di iniziativa di sostanze stupefacenti eseguito da una pattuglia impiegata in servizio di controllo del territorio, hanno permesso di ricostruire oltre 80 cessioni di sostanze stupefacenti.

I due, nel corso delle indagini esperite, erano stati precedentemente arrestati in flagranza di reato dai Finanzieri pontini, con il contestuale sequestro di sostanze stupefacenti per complessivi circa 40 grammi di cocaina e 2,5 grammi di hashish, in dosi già preconfezionate per la successiva commercializzazione.