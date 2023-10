Aprilia, trasporto abusivo di sostanza organica sulla Pontina

Un veicolo che percorreva la SS148 all’altezza di Aprilia stava provocando disagi e pericolo alla circolazione in quel tratto già molto intensa.

Questa andatura del veicolo, in evidente sovraccarico quantificato poi in 100 quintali, ha catturato l’attenzione delle forze dell’ordine che dopo aver fermato il veicolo, sanzionavano il conducente per la mancanza della carta di circolazione del trattore e del rimorchio, per una profonda lacerazione di un pneumatico e per un uso diverso del mezzo da quello indicato nella carta di circolazione (industriale anziché agricolo) per un totale pari a circa 860 euro oltre al successivo ritiro differito delle carte di circolazione, ed al fermo del trattore e del rimorchio da 1 a 6 mesi.