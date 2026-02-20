Aprilia, travolta dal muletto in manovra: rischia di perdere una gamba

Incidente sul lavoro ieri pomeriggio nello stabilimento Apofruit Italia di Aprilia, dove un’operaia è rimasta seriamente ferita e rischia gravi conseguenze a una gamba. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava spingendo un carrello manuale nel piazzale quando è stata investita da una collega alla guida di un muletto, che non si sarebbe accorta della sua presenza lungo la traiettoria.

Immediato l’allarme. Il 118 è intervenuto sul posto richiedendo l’ausilio dell’eliambulanza per il trasferimento urgente in ospedale. La lavoratrice avrebbe riportato lesioni importanti agli arti inferiori ed è stata affidata alle cure dei medici. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche le forze dell’ordine e i tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL Latina, impegnati negli accertamenti per verificare il rispetto delle norme di sicurezza.