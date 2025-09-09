Aprilia, trovati con attrezzi da scasso: denunciati

Ad Aprilia, sono stati denunciati due uomini di 29 anni, di cui un cittadino romeno, entrambi residenti ad Aprilia e già noti alle forze dell’ordine, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

I carabinieri di Campoverde, durante un normale controllo del territorio, hanno notato due autovetture e pertanto, hanno proceduto all’identificazione delle persone all’interno dei veicoli. A seguito dei risultati ottenute dall’interrogazione in banca dati dei soggetti, i militari hanno deciso di eseguire delle perquisizioni veicolari e all’interno di una di essa, hanno trovato alcune paia di guanti da lavoro, cappelli con visiera tipo baseball, diverse mascherine chirurgiche di colore nero, attrezzi da scasso. Il materiale ritrovato è stato sottoposto a sequestro penale.