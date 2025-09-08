Aprilia, trovato con 30 dosi di cocaina cotta: 21enne ai domiciliari

In una operazione volta al contrasto della criminalità e dello spaccio di stupefacenti, i carabinieri di Aprilia hanno fermato e controllato un 21enne del posto – già noto alle forze dell’ordine – estendendo poi la perquisizione al proprio domicilio.

Fermato in via Tiberio, come riportato anche dal quotidiano Latina Oggi, il giovane era stato riconosciuto dai militari dell’Arma e hanno rinvenuto nelle sue disponibilità 30 panetti contenenti oltre 15 grammi di cocaina cotta.

A seguito di perquisizione alla sua abitazione, risultata poi dare esito negativo, il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari.