Aprilia, trovato con quasi 40 grammi di hashish: nei guai un 21enne

Un giovane di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Campoverde per detenzione di droga ai fini dello spaccio.

Il giovane, dopo esser stato perquisito dalle autorità, era stato ritrovato in possesso di poco più di un grammo di hashish e, il suo fervente stato di agitazione, ha indotto i militari dell’arma ad estendere la perquisizione all’abitazione dello stesso.

Qui, i carabinieri hanno rinvenuto oltre 35 grammi della medesima sostanza e diversi strumenti per il confezionamento del materiale. Inoltre, nelle disponibilità del giovane, è stata rinvenuta una pistola scacciacani priva del tappo rosso.