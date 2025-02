Aprilia, trovato in un fosso senza vita il corpo di Donatello Peparini

E’ stato trovato senza vita, in un fossato che corre lungo la via Nettunense, il corpo senza vita di Donatello Peparini, 48 anni, scomparso da Aprilia il 14 febbraio mentre si recava ad un appuntamento ad Anzio.

Alcuni passanti hanno dato l’allarme, portando all’immediato intervento dei carabinieri e dei soccorsi. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso, che al momento restano incerte. Tra le ipotesi, un malore o un investimento stradale. Sarà l’esame medico-legale a stabilire le cause della morte dell’uomo.