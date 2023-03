Aprilia, truffano un’anziana: arrestati due giovani di Napoli

Si sono resi responsabili della truffa ai danni di un’anziana 82enne di Aprilia, a finire in manette due giovani residenti a Napoli rispettivamente di 23 e 19 anni. I due, sono stati sorpresi dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia durante un controllo del veicolo a noleggio sui quali i due campani viaggiavano. I militari, insospettiti dalla circostanze di luogo e tempo, hanno proceduto ad un controllo più approfondito.

Controlli che hanno permesso di acclarare che l’uomo, con la complicità di una seconda persona, avevano appena perpetrato una truffa nei confronti di un’anziana signora, che intimorita da una richiesta telefonica giunta da un sedicente nipote, nella quale veniva informata che se non avesse corrisposto una somma di denaro lo avrebbero arrestato, erano riusciti a farsi consegnare alcuni monili in oro del valore di alcune migliaia d’euro e la propria carta bancomat con la quale avevano successivamente prelevato da un istituto di credito cittadino, la somma in contanti di euro 1500,00. Somma che successivamente , è stata riconsegnata alla vittima, che sporgeva denuncia nei loro confronti. I predetti sono posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.